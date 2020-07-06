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Kocaeli TEM'de otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli TEM'de otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
06.07.2020 00:14

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü kazada 14 kişi yaralandı.


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