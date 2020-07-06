Son dakika haberi... TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü kazada 14 kişi yaralandı.
Kocaeli TEM'de otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
06.07.2020 00:14
- Kocaeli TEM'de otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan'dan 'Erdem Bayazıt' paylaşımı
- Hindistan'da koronavirüse karşı altın maske yaptırdı!
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
- Son dakika: Erzurum’da korkutan hortum! O anlar kameralara yansıdı
- Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz destanına 'tiyatro' diyenlere sert tepki | Video klip
- Türkiye Sakarya'daki patlamaya ağlarken Sözcü'nün damadı İBB Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman milyonluk teknesiyle sefa sürdü!
- 27 yıldır dinmeyen acı! Başbağlar katliamında cevapsız kalan sorular...
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 52 HES tesisinin açılışında önemli açıklamalar!
- Son dakika: Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama geldi!
- Son dakika: Yasa dışı avcılıkta yeni dönem! Bin 549 kişiye 6 milyonu aşkın para cezası!
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı