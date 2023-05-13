14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 KOCAELİ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

Kocaeli seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

14 MAYIS KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SÜRECİ

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.