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Kocaeli İzmit cinayet haberi! Tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü

Kocaeli İzmit cinayet haberi! Tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü
19.10.2022 13:14

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 28 yaşındaki genç silahla vurularak yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Cinayet büro amirliği ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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