11.06.2020 09:38

Kocaeli Gebze'de bi palet deposunda gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yağın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yaklaşık 5 saatte söndürülebildi.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Okul Sokak üzerindeki bir palet fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 02.00 sıralarında depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.