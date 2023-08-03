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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 08:55 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 09:00

Kocaeli Darıca'da polislere silahlı saldırı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durduğu otomobilden inen 2 şüphelinden biri, polislere ateş etti. 1 polis yaralanırken şüpheliler gözaltına alındı. Ateş eden şahsın etkisiz hale getirdiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Öte yandan kolundan yaralanan polis memuru tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Pirirsis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Şüphe üzerine 34 MHD 48 plakalı otomobili takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Amirliği'ne bağlı sivil ekipler içerisinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

1 POLİS YARALANDI
Polis ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin araçla kaçması üzerine ekipler takip etti. Tuzla Caddesi üzerinde sıkıştırılan otomobil sürücüsü yakalanmamak için ekip otosuna tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri polis memuru C.B.'nin koluna isabet etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından şüphelilerin araçla kaçtığı güzergah üzerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri kaçan aracın önünü keserek durdururken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kolundan yaralanan polis memuru C.B., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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