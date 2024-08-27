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Kocaeli Çayırova'da feci trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada!
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Kocaeli Çayırova'da feci trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 11:09   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 11:09

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
23 Ağustos Cuma günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden Gebze Organize Sanayi Bölgesi istikametine dönmeye çalışan Mustafa Bacakcı idaresindeki 41 ASF 033 plakalı motosikletle, karşı yönden ilçe merkezine giden Savaş B. yönetimindeki 41 T 3322 plakalı taksi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bacakcı savrulurken, Savaş B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Bacakcı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Savaş B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, taksiyle çarpışan motosiklet ve sürücüsünün savrulması, taksinin de devrilmesi yer alıyor.

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