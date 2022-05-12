Haberler Haber Videoları Kocaeli Başiskele'de fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli Başiskele'de fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli Başiskele'de fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi
12.05.2022 16:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:57
Canan Kaftancıoğlu'nun eski...
Haber 03:27
'Kaşıkçı Elması çalındı'...
Haber 01:23
Ortalık karıştı: Önce erkekler...
Haber 00:21
Araç kiralayacaklar dikkat!...
Haber 06:23
Fahiş artışa fren geliyor!
Haber 01:20
Özdağ'a suç duyurusu
Haber 02:37
"Kin ve nefreti tahrik...
Haber 03:30
Akılalmaz görüntü! Genç adam...
Haber 01:19
Adana'da dehşet: Eğlence kanlı...
Haber 01:05
AVM'deki mağazanın tavanı...
Haber 02:39
Tokat'ta cami bahçesinde...
Haber 37:42
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki fabrikada çıkan yangında 10 işçi, dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçiler ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Videoları

Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan, endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA