Koalisyonda koltuk kavgası! Mansur Yavaş'ın çıkışına DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta ağır sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlığının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI

Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde bir ayrıntı dikkat çekti.

Metinde Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verildi.

KRİZ SURATLARA YANSIDI

Yaşanalara ilişkin çarpıcı bir detay da asık suratlar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görülürken CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF

Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci anlattı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını ifade ederek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN

Yavaş şu açıklamayı yaptı;

"Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti.

"VAKTİMİZ OLSAYDI..."

Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

Yavaş öte yandan hem Cumhurbaşkanı yardımcılığını hem de belediye başkanlığını aynı anda sürdürebileceğini iddia ederek şunları söyledi;

"HER İKİ GÖREVİN DE SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Belediyeleri asla kaptırmazdık. Göreve devam edeceğimiz belliydi. Görevi bırakacak olsaydık adaylığımız sözkonusuydu. Vatandaşa verdiğimiz sözü tutacağız. Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi 5 yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir. İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞ KOLU KUŞOĞLU OLMAZ DEMİŞTİ

Yavaş'ın iki görevi yürütme talebinin aksine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu geçtiğimiz günlerde iki görevin aynı anda yürütülemeyeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeye izin vermeyeceğini söylemişti.

MANSUR YAVAŞ'A DEVA'DAN YANIT!

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den Mansur Yavaş'a yanıt geldi. Şahin, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı altı liderin imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir" diyerek Yavaş'a karşı Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24'e konuşan Şahin şunları söyledi;

"Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş'ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi'nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir."

"İKİ GÖREVİ AYNI ANDA YÜRÜTMEK ANAYASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şahin, Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığı aynı anda yürütebilirim sözlerine de yanıt vererekj "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile belediye başkanlığını aynı anda yürütebilmek anayasal olarak mümkün değil" ifadesini kullandı.

SEÇİM OLMADAN KOLTUK KAVGASI HIZLANDI

Yaşananlar ortaya çıkan koalisyon sisteminin nasıl bir koltuk savaşının yaşanacağını da gözler önüne koydu.