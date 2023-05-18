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Koalisyon ha dağıldı ha dağılacak: HDPKK pişmanlığı! Meral Akşener işin içinden sıyrılma peşinde

Koalisyon ha dağıldı ha dağılacak: HDPKK pişmanlığı! Meral Akşener işin içinden sıyrılma peşinde
18.05.2023 10:07

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14 Mayıs'te hezimete uğrayan 6'lı koalisyon da HDP pişmanlığı yaşanıyor. Terörün siyasi temsilcisine verilen tavizler neticeinde, milliyetçi seçmenle araya mesafe girdiğini düşünün koalisyon, 2. tur çalışmalarından toprak bütünlüğü ve terörle mücadeleye ilişkin daha keskin mesajlar vererek yeni bir algı oluşturmaya çalışacak. Ancak son umuduna sıkı sıkı sarılan koalisyonda, dağılma emarelerini şimdiden ortaya çıkmış durumda, Küçük ortaklara 37 vekil kaptıran CHP'de tepkiler çığ gibi büyürken, uzun süre "kazanacak aday" vurgusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de tezini yeniden piyasaya sürerek işin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir hamle yapması bekleniyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı13 yılda girdiği 11'inci seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmeninden tepkiler giderek artıyor.

HDP YARAR DEĞİL ZARAR GETİRDİ
14 Mayıs'ta seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip eden partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan'ın zaferinin netleşmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Partililer arasındaki konuşmalarda HDP'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapılırken, "Keşke bu işe girmeseydik, bize yarar değil zarar getirdi" şeklindeki görüşlerin hakim olduğu görüldü.

CHP'nin yanı sıra diğer koalisyon ortaklarında da HDP ile yapılan pazarlıkların özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki seçmeni kaçırdığı kanaati hakim oldu.

TANJU ÖZCAN İSYAN ETTİ
HDP ile ortaklığa CHP içinden bir isyan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

İttifakın yanlış bir strateji izlediğini sosyal medya hesabı üzerinden itiraf eden Özcan, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk milliyetçisi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz" çıkış yaptı.

KOALİSYON ALEV ALEV
Öte yandan 28 Mayıs seçiminin kaybedilmesi halinde Millet İttifakı'nın parçalanmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda olası senaryoya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim kaybedilirse ittifak dağılır" mesajı vermişti. İttifakın karlı partileri ise DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti oldu.

Meclis'e girebilmeleri mümkün değilken CHP'nin oyları sayesinde 37 koltuk kazanan küçük ortakların bu hamlesi "tarihi vurgun" olarak tanımlandı. Seçim sonuçları İYİ Parti kanadında da şok etkisi yarattı.

AKŞENER YENİDEN SAHNEDE
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı çıkan ve 4 günlüğüne masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs sonrası geçmişteki tezlerini hatırlatan çarpıcı bir değerlendirme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aylarca "seçilebilecek aday" vurgusu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs'tan sonra bu tezini bir kez daha gündeme taşıması bekleniyor.

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