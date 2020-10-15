Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, DP, ikinci turda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı şu anki Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı. DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda o partilerden Ersin Tatar'a tam destek!
- Bursa'da deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler!
- KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda o partilerden Ersin Tatar'a tam destek!
- Bünyamin Bezci'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tehdidine tepki: AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı!
- Mesut Hakkı Caşın A Haber'de darbe imasının zamanlamasını yorumladı: Siyasi mesaj
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: İlk prototip Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) modernizasyonu tamamlandı
- Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara ve İzmir'in koronavirüs vaka verilerini açıkladı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: AYM'nin olağanüstü toplantısının ardından karar çıkmadı!
- AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasına tepki: Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliye'dir
- Son dakika: Firari hain Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: AYM gereğini yapmalı