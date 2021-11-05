KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu

KKTC’de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4. azınlık hükümetinin ardından 5. azınlık hükümeti de kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 ay iktidarda kalan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4. azınlık hükümeti Başbakanı Hamza Ersan Saner, kaset skandalı sonrası istifa etmişti. Sonrasında Ulusal Birlik partisine seçilen yeni UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP azınlık hükümetinde yer alacak yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunarak onayı aldı. Yeni azınlık hükümetinin mecliste grubu bulunan partilerin seçim tarihinde anlaşması durumunda yaklaşık 2 ay görevde kalması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 1 Kasım 2021 Pazartesi günü hükümet kurma çalışmaları için görevlendirilen Sucuoğlu, hazırladığı kabineyi Tatar’a sundu. Tatar'ın onayladığı kabinede iki isim değişirken, UBP-DP 5 . azınlık hükümetinde, UBP’nin 18, DP’nin de 3 milletvekili bulunuyor. Ancak 4 bağımsız milletvekili ile Meclis’te 1 sandalyesi bulunan YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı da azınlık hükümetine destek vereceklerini açıklamış böylelikle hükümetin 26 koltuk sayısına ulaşması da mümkün kılınmış oldu.