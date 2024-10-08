KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC güçlenerek yoluna devam edecektir

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:57 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:57

Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı nedeniyle Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen 'Kıbrıs Barış Harekatı' parkının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, Kıbrıs Gazileri ve Keçiören'de oturan vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "50'inci yıl döneminde 'Kıbrıs Barış Harekatı Parkı' olarak adlandırılan ve Keçiören Belediyesi'nin çalışanları tarafından hazırlanan bu parkın, anlamlı bir isim taşımasının anlamı ve kıymetinin ne kadar büyük olduğunu bütün Türkiye'yle buradan paylaşmak istiyorum. Kıbrıs'ta bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı için 20 Temmuz 1974 bir dönüm noktasıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları çiziliyordu. Kıbrıs'taki varlık mücadelemiz, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'da, hakkımızın ve hukukumuzun bugünün jeopolitik gelişmeleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı menfaatlerinin savunulmasında fevkalade önemli bir denge unsurudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenerek yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

'BU İSMİN PARKA VERİLMESİ ÇOK DEĞERLİDİR'

Temsil edilen iki devletli siyasetin önemli olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim bekamız, bizim ülkümüz, bizim davamız, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak. Aramızdaki kadim ve kutsal bağların, aramızdaki her türlü ekonomik, ticari, siyasi ilişkilerin gelişmesi bakımından birbirimizi daha iyi tanımamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da fazla Kıbrıs meselesinde özellikle önümüzdeki dönemlerde gençlerimizin anlayabilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilmeleri için bu ismin bu parka verilmesi çok değerlidir, çok kıymetlidir" diye konuştu.

'DÜNYACA TANINAN BİR KKTC OLMASI ÜMİDİNİ TAŞIYORUM'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla 'Kıbrıs Barış Harekatı Parkı' açılıyor. Elbette gelecek nesillere buradaki destansı mücadelenin iletilmesi, hatırlatılması amacıyla bu park çok önemlidir. Yaş itibariyle o günleri yaşamış birisi olarak, o günkü kıt imkanlarda bunu başarmak gerçekten çok önemliydi. Çok şükür şimdi gücümüz çok daha iyi durumda. Kıbrıs davasının en büyük savunucusu, rahmetli Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz. Onların emekleri sayesinde ve 1974 yılında da Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda Kıbrıs'taki soydaşlarımız bugün rahat bir hayat sürüyor. İnşallah ilerleyen dönemde de Türkiye Cumhuriyeti'nin dileği doğrultusunda bir yapılanmayla artık tamamen kendi hür ve bağımsız bir şekilde dünyaca tanınan bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması ümidini taşıyorum" dedi.