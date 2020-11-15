KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kapalı Maraş'taki mal sahiplerine çağrı: "İade edebiliriz..."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC programı kapsamında 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Ziyarete MHP Lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Tatar, Maraş'ta yaptıkları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önce söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış güvenlik yoludur" dedi.



