PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 15:42
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Hatay'da kızını Tiktok isimli uygulama üzerinde dans ettirerek para kazanan baba, emiyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde dans eden çocuksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.
Bunlar da Var
03:52
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
19.09.2025
Cuma
03:37
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
19.09.2025
Cuma
00:37
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
19.09.2025
Cuma
01:22
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
18.09.2025
Perşembe
CANLI YAYIN