Kızını taciz eden adamı öldüren baba Kadir Işık tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta kızını taciz eden adamı öldürdüğü iddiasıyla 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan baba, yeniden yargılanmak üzere tahliye edildi. Cezaevi çıkışı açıklama yapan baba Kadir Işık, “Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018'de yaşanan olayda Kadir I., kızı Z.I.'yı (26) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin ile önce tartışmış, tartışma sonrası ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı.

Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra, 'hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilmiş daha sonra hayatını kaybetmişti.

BABA KADİR IŞIK'IN CEZASI MÜEBBETTEN 12 YILA 1 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Olayın ardından tutuklanan Kadir I. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 Ocak 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir I.'yı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.

İSTİNAF, TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Şahsın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmak üzere Kadir I.'nın tahliyesine karar verdi.

KIZI, CEZAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tamer Çetin'in taciz ve tehditlerine maruz kalan Z.I., babasına verilen cezanın ardından tehdit mesajlarını göstererek, "Aileme ne kadar çok değer verdiğimi ve düşkün olduğumu biliyordu, beni bununla tehdit etmeye başladı. 'Senin aileni gözünün önünde öldürürüm.' 'Benimle evlenmek zorundasın, evleneceksin ya da ikimizin ölümüne sebep olursun.' 'Düğün tarihlerimiz aynı yazmazsa ölüm tarihlerimiz mezarın başına aynı yazılır. Buna bir karar ver' diyordu. Ben açıkçası babamın bu kadar fazla cezaya çarptırılacağını bilseydim o ölümü göze alırdım, 'Keşke şahıs beni öldürseymiş' diyorum bazen" diye konuşmuştu.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla baba Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi. Karar sonrası Kadir Işık'ın ailesi ve yakınları Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi dışına gelerek Kadir Işık'ın tahliye olmasını bekledi.

Kadir Işık elinde sazıyla beraber cezaevinden çıkarak ailesine kavuştu. Dost ve akrabaları ise Kadir Işık'ı mahallesinde coşkuyla karşıladı. Tahliye olduğu ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Kadir Işık, olay sonrası hayatını kaybeden Tamer Çetin'i öldürme niyetinde olmadığını söyledi.

3 yıla yakın cezaevinde olduğunu da ifade eden Kadir Işık, "Bugün tahliye oldum ve çok mutluyum aileme kavuştum. 3 yıla yakın cezaevindeyim ve ben burada kastım, şahsı öldürmek değildi. Bu kişi o gün orada karşılaşmamış olsaydım bizim için kötü şeyler olabilirdi. Ben orada şahıs ile konuşmaya diye gittim ama kendisi silahını hamle yapacağını anladığımda, mecburen yaralamaya yönelik hareket ettim. Türkiye kamuoyu bu anlamda herkese destek oldu, başta avukatım Kadir Bastırmacı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"TAHLİYE OLDUM AMA YARGILAMA DEVAM EDİYOR"

Ailesine çok özlediğini ve kendisine destek olan herkse teşekkür ettiğini ifade eden Kadir Işık, "Çocuklarım çok seviyorum, özellikle çocuk olan beni çok etkiledi. Bir büyüğü zaten bu şahıs yüzünden ablası ile okula göndermek ile görevlendirdim. Çocuklarımı okula gönderemedim ben kendi işimden ayrıldım ve evimi bekledim. Şuanda çok mutluyum Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun. Süreç devam ediyor ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Şuanda da tahliye oldum ve yargılama süreci devam ediyor" diye konuştu.

Verilen kararın kesin olmadığını ve Kadir Işık'ın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edileceğini ifade eden Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise, "Hak ve adalet yerini buldu. Bugün yargılama yerel mahkemeye yaptığımız itiraz sonucunda, yeniden dava duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldı ve ilk celsesi yapıldı. Yaptığımız başından beri itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimali, olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kasıyla hareket ettiğini ancak, hastanede geçen 4-5 saatlik süreden kaynaklı ölüm olayının gerçekleştiğini ortaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de birçok kez ifade ettik. İstinaf aşamasında da dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi. Bazı yanlış anlaşılmalara karar vermemek adına şunu söylüyorum. Karar kesin değil, sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. 29 Nisan'da da bir eksiklik kalmaz ise dosyada karar verileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.