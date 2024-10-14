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Kızıltepe'de Acı Olay: Çoban Köpeği Kangalın Ölüm Anı Kameraya Yansıdı
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Kızıltepe'de Acı Olay: Çoban Köpeği Kangalın Ölüm Anı Kameraya Yansıdı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Sandıklı Köyü'nde, küçükbaş hayvanları koruyan kangal cinsi çoban köpeği, ağıldaki kulübesinin üzerinden atladıktan sonra yere yığılıp hayatını kaybetti. İşte güvenlik kameralarına yansıyan bu üzücü an.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünü bekleyen kangalın öldüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı Sandıklı Köyü'nde meydana geldi. Köydeki bir ağılda küçükbaş hayvanları bekleyen kangal cinsi çoban köpeği, sabah saatlerinde yerde hareketsiz görüldü. Güvenlik kamerasını inceleyen sahipleri, köpeğin kulübesinin üzerinden atladıktan sonra yere yığılıp hayatını kaybettiğini gördü. Köpek, sahipleri tarafından toprağa gömülürken, öldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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