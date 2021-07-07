Kızıltepe son dakika! Mardin'de hain saldırı! Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu 3 asker yaralandı

Son dakika haberi! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıntıları Diyarbakır’dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde;



Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

NEVŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı. Şehit Çiftçibaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı.

Çakıllı köyünün muhtarı Seyit Poyraz, "Cihan Çiftçibaşı çok efendi biriydi. Çok üzüldük. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesinin Çakıllı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.