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Kızılırmak'tan acı haber! Kızılırmak'a giren 3 çocuk suda kayboldu

Kızılırmak'tan acı haber! Kızılırmak'a giren 3 çocuk suda kayboldu
29.06.2023 16:10

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Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk suda kayboldu. Yaşları 14 ile 15 arasındaki 3 çocuğu arama çalışmalarında birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleri aranıyor...

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Kırıkkale'de ıramğa düşen toplarının peşinden suyan giren 3 çocuk kayboldu.

GÖZDEN KAYBOLDULAR
Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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