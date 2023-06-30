Haberler Haber Videoları Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi
30.06.2023 16:21

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:20
Kızılırmak'tan acı haber!...
Haber 03:20
Yolcu otobüsüyle otomobil...
Haber 00:19
Kahramanmaraş'ta 4,3...
Haber 02:22
Kadıköy'de spor yapmak için...
Haber 04:07
Kur'an-ı Kerim yakılmasına...
Haber 00:25
Kaçan kurbanlık boğa trafiği...
Haber 02:21
Haliç eski günlerine geri...
Haber 03:39
Ankara Etimesgut'ta berber...
Haber 02:19
Kastamonu Taşköprü'de otomobil...
Haber 00:51
Merdan Yanardağ tutuklandı!...
Haber 01:52
Esenyurt'tan kayboldu cesedi...
Haber 01:07
Brüksel'de üçlü zirve!

Kırıkkale'de düşen toplarının peşinden Kızılırmak Nehri'ne giren 3 çocuk gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Irak uyruklu 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Videoları

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne düşen toplarını almak için suya girince boğulan Irak uyruklu 3 çocuk, son yolculuklarına uğurlandı.

GÖZDEN KAYBOLDULAR
Dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki piknik alanında oynayan Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed (15), Kızılırmak'a düşen toplarını almak için suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER
Çocukların cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'ne getirildi. Törene çocukların aileleri ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi katıldı.

Çocukların cenazesi, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA