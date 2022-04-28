RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor

Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor

Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
28.04.2022 07:35

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Son dakika haberi! ​Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar 2013 yılında Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan dava sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya haksızlık yapıldığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın fondaş medyada Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamaları sonrası 2013'te verdiği röportajda tam tersini söylediği sosyal medyada paylaşıldı. 3 gün önce Erdoğan'ın kimseyi dinlemediğini belirten Babacan'ın o tarihte, "Sayın Başbakanımız bizzat zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar herkesi dinledi." dediği ortaya çıktı.

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