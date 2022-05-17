Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te son durum ne? Haluk Bayraktar "en kısa zaman içerisinde" diyerek müjdeledi

Milli teknoloji hamlesi Türkiye'yi süper güç olma yolunda hızla ilerletiyor. Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 de bu yolda en kritik projelerden... SAHA İstanbul YKB Haluk Bayraktar, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. İki projedeki son duruma ilişkin konuşan Bayraktar, "Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. AR-GE liderimiz Selçuk Bayraktar da dönem dönem açıklamalar yapıyor. Yoğun bir şekilde hem dünyanın ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma’yı hem Bayraktar TB3’ü ve bunu özellikle Anadolu gemimize indirecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Şu an herhangi bir aksama yok. İki proje de yüzde 100 BAYKAR’ın kendi öz finansmanıyla gerçekleşen projeler. Biz bütün kaynaklarımızla ülkemize bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.