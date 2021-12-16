''Kızı attık'' Liseli Gamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Raporda ortaya çıktı: Uyuşturucu madde yok

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava dosyasına, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Gamze Açar'ın raporunda; kan ve doku örneklerinde tespit edilen maddelerin, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, tedavi düzeyinde olup, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik ve uyuşturucu maddelerin bulunmadığı bilgisi yer aldı. Sanıklar, Gamze Açar'ın aşırı derecede alkol aldığını ve sonrasında uyuşturucu krizine girdiğini iddia etmişti.