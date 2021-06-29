"Kız yurdunda silah" ODA TV yalanda ısrarcı! KADEM'den ODA TV'ye suç duyurusu

ODA TV, TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sundu ve sözde silahların KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nun içinden taşındığı savundu. Silahların plastik ve oyuncak olduğunun ortaya çıkmasına, yapılan onca açıklamaya, çekilen onca görüntüye rağmen yalanını sürdüren ODA TV, bugün yine manşete taşıdığı haberde "Biz haberimizin arkasındayız. Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor. Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?" ifadelerine yer verdi. Son dakika haberine göre Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), haber sitesi ODA TV'nin yalan haber yaptığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ODA TV, geçtiğimiz günlerde "Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı.

Haberde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.







Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"





GÖRÜNTÜ VE AÇIKLAMALARA RAĞMEN YALANDA ISRARCILAR

ODA TV'nin iddiası kısa sürede çürütüldü. A Haber söz konusu yurda gidip oyuncal silahları görüntüledi. Dizinin yapımcıları ve KADEM'den gerekli açıklamalar yapıldı ve böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.









ODA TV ise haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü.



Oda TV, bugün yine "Kız yurdunda silah haberinin perde arkası" başlıklı bir haberi manşete taşıyarak algı peşine düştü.



Haberde yalan olduğu açıkça belli olan iddia için şu ifadeler yer aldı:

"Biz haberimizin arkasındayız.

Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor.

Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?

Ayrıca, belgesel için Kız Öğrenci Yurdu niçin depo ya da stüdyo olarak kullanılıyor? Çekimler için neden alınmış izin belgesi yok?"





TRT: BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde;

Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir.

İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgesel, bu anlamda bir ilk olacaktır. Bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapılmıştır. Bu mekanlardan birisi de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'dur.

Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahlar, bu çekimlerde kullanılan imitasyon silahlardır. Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.

Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün "MAHREM" yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir.

Bu vesile ile halkımızı, 15 Temmuz Haftası'ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan MAHREM adlı 6 bölümlük belgeselimizi izlemeye davet eder, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

KADEM'DEN AÇIKLAMA

Oda TV'nin algı operasyonuna Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:









KADEM'DEN ODA TV HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), haber sitesi ODA TV'nin yalan haber yaptığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



KADEM avukatları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek haberi yapan muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu kişiler hakkında "Hakaret", "İftira" ve "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması talep edildi.



Suç duyurusunda bulunmasının ardından adliye önünde KADEM adına açıklama yapan Avukat Canan Sarı 'İftira haberciliğine cevaben' sözleriyle başladığı açıklamasında şöyle konuştu: "ODA TV'de C.T. imzasıyla yayınlanan 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına ODA TV ulaştı' ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'Kız öğrenciler girip çıkarken silah taşıdığı", "durumu gören öğrencilerin şoke olduğu" gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakı da net bir şekilde ortaya çıkmıştır"



"Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'Gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır. Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz"