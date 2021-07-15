Kitaplara sığmayan destan: 15 Temmuz! Tarihe adını yazdıran 15 Temmuz kahramanlarından neler öğrendik?

Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Halk darbe girişimine izin vermemek için sokağa dökülüp canlarını ortaya koydu. FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimine karşı koyanların aklında tek bir soru vardı: Şimdi değil de ne zaman? 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla üniformaya gizlenen teröristler o gece 251 vatanseveri şehit etti. Peki 15 Temmuz kahramanlarından neler öğrendik? İşte tarihe adını yazdıran o kahramanlar...