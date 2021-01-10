Kısıtlamalar hafifletilecek mi? 2021'in ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Kabinenin gündemini A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.