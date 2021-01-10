Haberler Video Haber Videoları Kısıtlamalar hafifletilecek mi? 2021'in ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular

Kısıtlamalar hafifletilecek mi? 2021'in ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular

Kısıtlamalar hafifletilecek mi? 2021'in ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
10.01.2021 18:28
Ana Sayfa 03:17
Oyuncu Can Yaman'a ceza!
Ana Sayfa 00:06
BAYKAR tarafından...
Ana Sayfa 02:19
Alevi vatandaşlarımızın...
Ana Sayfa 07:49
Bitcoin’i gelecekte ne...
Ana Sayfa 00:20
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi...
Ana Sayfa 04:41
4'üncü kattan mucize kurtuluş
Ana Sayfa 00:22
Çığ faciası! 3 kişinin cansız...
Ana Sayfa 03:34
Trump'a kalıcı veto! Twitter...
Ana Sayfa 02:11
Annenin feryadı yürekleri...
Ana Sayfa 07:00
Babasının Akıncı'ya bıraktığı...
Ana Sayfa 03:27
Dinlenme tesisine daldı
Ana Sayfa 11:34
Akıncı rehineleri kurtarıyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Kabinenin gündemini A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Kabinenin gündemini A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
Haber Videoları