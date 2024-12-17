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Kırşehir’de sıra kavgası anı kamerada
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Kırşehir'de sıra kavgası anı kamerada

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 23:49

Kırşehir Şeker Fabrikası’nda nakliye araçlarının sıra beklemek istememesi iddiasıyla sürücüler arasında arbede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya pancar getiren bazı nakliye sürücülerinin sıraya girmeden öncelik talep etmesi üzerine diğer sürücülerle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede çıktı. Kavga sırasında yumruklar havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, nakliyeci bazı kişilerin sıraya girmek istememesi üzerine çıkan bir tartışmanın büyümesi sonucu istenmeyen durumlar yaşandığını söyledi.

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