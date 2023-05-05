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Kırşehir'de eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı | Video

Kırşehir'de eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı | Video
05.05.2023 11:20

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Kırşehir'de eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırşehir'de geçici ikamet eden yabancı uyruklu M.H., M.K.M. ve M.H.,'yi yapılan istihbarat çalışması sonrası düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında sorgulanan terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ikametlerinde çok sayıda dijital dokümana da el konuldu. İfadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.

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