İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırşehir'de geçici ikamet eden yabancı uyruklu M.H., M.K.M. ve M.H.,'yi yapılan istihbarat çalışması sonrası düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında sorgulanan terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ikametlerinde çok sayıda dijital dokümana da el konuldu. İfadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.