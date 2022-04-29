RAMAZAN İMSAKİYE
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KIRŞEHİR YANGIN SON DAKİKA! 3 yaşındaki kız yangında öldü! 2 çocuğunu balkondan atarak kurtaran anne yoğun bakımda

KIRŞEHİR YANGIN SON DAKİKA! 3 yaşındaki kız yangında öldü! 2 çocuğunu balkondan atarak kurtaran anne yoğun bakımda
29.04.2022 11:03

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Son dakika haberi... Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan kaybederken, yangından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı. Anne çocuklarını balkondan atarak kurtarırken, kendisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken; ikamette bulunan Hacı K. (74), Aylin Su K. (4), 4 aylık Hacı Mehmet K. dışarı çıkabildi.

Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime K.; Gökhan Efe K. (8) ile İbrahim K.'yı (4) balkondan aşağı atarak kurtardı.

Dumandan etkilenen anne Selime K., daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

"ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN KENDİSİ ZEHİRLENMİŞ"
Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar" dedi.

Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

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