Kırşehir kaza haberi: Mucur'da trafik kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 15:35

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Oğlunun öldüğünü duyan baba ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre K.S., yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G.'nin sürücüsü olduğu 40 AHH 829 plakalı otomobil Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralılar K.S. ile H.B. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan oğlunun kaza haberini duyan M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.