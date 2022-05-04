Haberler Haber Videoları Kırmızı ışıkta geçti yayaya çarptı! Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga çıktı!

Kırmızı ışıkta geçti yayaya çarptı! Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga çıktı!

Kırmızı ışıkta geçti yayaya çarptı! Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga çıktı!
04.05.2022 10:10

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İstanbul Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir cip yayaya çarptı. Kaza sonrası yaya ile sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi.

Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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