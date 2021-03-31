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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
31.03.2021 15:02
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2013'te Kazakistan'dan Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan B.A'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlendi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce, korsan taksiyle Ankara'ya geleceği tespit edilen B.A, Hatay'dan itibaren takibe alındı.

B.A'nın bulunduğu korsan taksinin Ankara'ya yaklaşması üzerine operasyon kararı alınarak, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordine oldu.

Terörle mücadele özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik bulundu.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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