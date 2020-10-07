Kirli ittifak bir kez daha gözler önünde! Kılıçdaroğlu 'Kobani' üzerinden HDP'ye sahip çıktı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani' olayları üzerinden HDP'ye sahip çıkarak CHP-HDP kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bir garip açıklama yaparak HDP'li vekillerin tutuklanmasının asıl sebebinin millet ittifakı'nı dağıtmak olduğunu öne sürdü. HDP'ye yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek "yanındayız" mesajı verdi. HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.