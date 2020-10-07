CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani' olayları üzerinden HDP'ye sahip çıkarak CHP-HDP kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bir garip açıklama yaparak HDP'li vekillerin tutuklanmasının asıl sebebinin millet ittifakı'nı dağıtmak olduğunu öne sürdü. HDP'ye yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek "yanındayız" mesajı verdi. HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.
Kirli ittifak bir kez daha gözler önünde! Kılıçdaroğlu 'Kobani' üzerinden HDP'ye sahip çıktı
- Kirli ittifak bir kez daha gözler önünde! Kılıçdaroğlu 'Kobani' üzerinden HDP'ye sahip çıktı
- Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarını A Haber'de değerlendirdi
- Rusya, İngiltere'nin savaş jetlerini engelledi
- Galata Kulesi büyük bir görsel şölenle açıldı!
- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
- S-400’ler "atışlı test" için Sinop’a konuşlandı | ABD alarmda
- İstanbul'un önemli su kaynaklarından biriydi... Sazlıdere Barajı'nda korkutan manzara!
- Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş müjdesi! Açılacağı tarihi duyurdu
- Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
- İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! "Doktor" yakalandı