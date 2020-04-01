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Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası Selin Telo alkışlarla taburcu edildi

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası Selin Telo alkışlarla taburcu edildi

01.04.2020 22:08

Koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken diğer yandan sevindiren haberler de geliyor. Kırklareli'de, koronavirüse yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.


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