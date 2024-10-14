PODCAST CANLI YAYIN
Kırıkkale'de tekstil fabrikası yandı
Haberler Haber Videoları

Kırıkkale'de tekstil fabrikası yandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:58

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.Yangın, Yeni Mahalle'deki Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangın sonucunda ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Otomobilin çarptığı yaya öldü
14.10.2024Pazartesi
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
14.10.2024Pazartesi
Canlı yayında A Haber kameralarına saldırı!
14.10.2024Pazartesi
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu
14.10.2024Pazartesi
Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
14.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Arda Güler’den muhteşem çalım: İşte o anlar 00:04
Arda Güler'den muhteşem çalım
12.10.2024Cumartesi
Bir polise saldırı haberi de Konya’dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı 02:14
Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı
13.10.2024Pazar
Avcılar’da göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu 00:29
Avcılar'da göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu
13.10.2024Pazar
Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü 01:34
Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü
13.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA