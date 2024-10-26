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Kıraathaneye ateş açıldı: 2 yaralı
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Kıraathaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 23:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 23:49

Elazığ'da, bir kıraathaneye tabancalarla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin içeride oturduğu sırada, iş yerinin önüne gelen kişi veya kişilerce tabancalarla ateş açıldı. Olayda kıraathanedeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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