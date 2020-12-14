Kira düzenlemesinin detayları neler? Başkan Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma sınırlamasının yılbaşında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, KDV ve spotaj indirimlerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, "İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma sınırlamasının yılbaşında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, KDV ve spotaj indirimlerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, "İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz." dedi.