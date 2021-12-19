Haberler Haber Videoları Kınık'taki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor

Kınık'taki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor

Kınık'taki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
19.12.2021 12:37

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:15
Kentte kar kalınlığı yer yer...
Ana Sayfa 01:48
Elazığ'da enteresan hırsızlık...
Ana Sayfa 01:36
Park halindeki araca otomobil...
Ana Sayfa 00:56
Buz tutan yollarda ilerleyen...
Ana Sayfa 01:38
atlar soğuk havadan battaniye...
Ana Sayfa 01:28
Otomobille geçerken kurşun...
Ana Sayfa 01:22
31 yaşındaki genç kayısı...
Ana Sayfa 01:24
İzmir’de kent genelinde etkili...
Ana Sayfa 02:37
Başkan Erdoğan, uzaya...
Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...
Ana Sayfa 00:30
Meltem Yılmazkaya dantelli...
Ana Sayfa 00:21
Semih Ertürk'ün annesini...

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar, hastanelerden taburcu oluyorlar. Olay hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın meydana geldiği maden sahası içerisinde, incelemelerin gün içerisinde de süreceğini bildirdi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında kısmi göçük meydana geldi. Meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum, yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti. Tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor

Haber Videoları
SON DAKİKA