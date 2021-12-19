Kınık'taki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar, hastanelerden taburcu oluyorlar. Olay hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın meydana geldiği maden sahası içerisinde, incelemelerin gün içerisinde de süreceğini bildirdi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında kısmi göçük meydana geldi. Meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum, yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti. Tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor