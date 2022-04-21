RAMAZAN İMSAKİYE
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Kinder son dakika! Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi krizi! Kinder Schoko Bons'lar için toplama kararı

Kinder son dakika! Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi krizi! Kinder Schoko Bons'lar için toplama kararı
21.04.2022 16:55

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Kinder son dakika! Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi krizi! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

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İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı.

Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de Schoko Bons ürünlerinin toplatılması kararlaştırıldı.

SCHOKO BONS'LARDA SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT
8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

AB'DEN BİLDİRİM YAPILDI
Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karar alındı.

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