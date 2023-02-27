Kılıçdaroğlu'nun 'Saadet'i kaçacak! Akşener'e göz kırpan Karamollaoğlu'ndan 'Kazanacak aday' çıkışı: "Herkese oyu kadar Bakanlık" itirafı

Öte yandan Türkiye'nin tek yürek olduğu kritik süreçte 6'lı koalisyon üyeleri adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.

KK'YA KAPIYI KAPATTI CHP'Lİ KURMAYLARA HAKARETLER SAVURDU

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti lideri Meral Akşener, her seferinde adaylığını veto ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Noter değiliz' diyerek bir kez daha kapıyı kapattı. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.





Bu gelişmenin etkileri sürerken masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir çıkış geldi.



KILIÇDAROĞLU'NA KOŞULSUZ DESTEK VERMİŞTİ, ŞİMDİLERDE AKŞENER'LE AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda koşulsuz destek verdiğine yönelik açıklamalarda bulunan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANI SIRA İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN İSİMLERİ DE MASADA

Karamollaoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi" diye konuştu.





Temel Karamollaoğlu 6'lı koalisyonun 'kukla' siyasetini açık eden sözlerle açıklamalarını sürdürdü.



"HERKESE OYU KADAR BAKANLIK VERİLECEK" İTİRAFI

Genel başkanların, belirlenen cumhurbaşkanı adayı ile mutabakat metni imzalayacağının altını çizen Karamollaoğlu, her partiye oyları oranında bakanlık verileceğini ve herkesin en az bir Bakanlık alabileceğini söyledi.









ÇOK ÇETİN PAZARLIKLAR DÖNDÜ!

Bilindiği üzere kaos havasının hakim olduğu 6'lı masa Bakanlıklar konusunda kıran kırana bir pazarlığa tutuşmuştu.



Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.