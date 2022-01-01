Kılıçdaroğlu'nun rakibi Ekrem İmamoğlu şiir okuyunca dalga konusu oldu

Ekrem İmamoğlu, arka fonda çalan müzikle İstanbul'u betimleyen karakalem çalışmalarının bulunduğu videoyu Twitter hesabından hesabından paylaştı.

TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR

Söz konusu videoda Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiirini okuyan CHP'li İmamoğlu'nun vurgu ve tonlamalarındaki aksaklığı dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları tarafından yapmacık bulundu.

KENDİSİNİ HAPSE ATTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada; PKK, FETÖ ve sol terör örgütlerine mensup teröristlerin İBB'ye alındığını ortaya çıkarması sonrası zor günler geçiren İmamoğlu'nun şiir okuyarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkisi uyandırmaya çalıştığı ifade eden kullanıcılar CHP'li İBB Başkanı'nın devamlı yaptığı suni PR işleri olduğunu yorumladı.

CHP'Lİ TROLLERİN HAYALİ BU!

Paylaşımına yorum yazan CHP'li trollerin İmamoğlu'nun hapse atılırsa cumhurbaşkanı olacağını vurgulamasıysa şaşkınlık uyandırdı.

Samimiyetsiz bulunan İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet ederek rüştünü ispatlamadığı ve sürekli şov peşinde olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HAKİR GÖRDÜ

Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun fondaş Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" sözleri sonrası iplerin iyice gerildiği ortaya çıkmıştı.

BALON OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ: CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ, POP STAR SEÇMEYECEĞİZ

4 gün önce sadece kendilerine çalışan fondaş medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri, "Cumhurbaşkanı olacak kişinin saraylara meraklı olmaması lazım, mütevazı, halk adamı olması lazım. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, pop star seçmeyeceğiz. İttifakı bir arada tutacak ve devlette dönüşümü sağlıklı şekilde sağlayacak bir insanı seçeceğiz. Çok meşhur birini seçelim meselesi değil." diyerek İmamoğlu'nun oyun dışı kaldığını tekrarlamıştı.

ŞOVUN DOZUNU ARTIRAN İMAMOĞLU ADAYLIK ÜMİDİNDEN VAZGEÇMİYOR

İyi Parti'li Meral Akşener'den kuvvet alan İmamoğlu'nun son günlerde Kılıçdaroğlu'na karşı pasif mücadeleye geçerek sadece kendi reklamına odaklanması gözlerden kaçmıyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun okumaya çalıştığı Yahya Kemal Beyatlı şiiri:

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan."