Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklamasına HDP'den İmralı yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu HDP ile çözülür” açıklamasının ardından HDP kanadından gelen açıklama, söz konusu partinin terörle bağlantısını alenen gözler önüne serdi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını alıntılayarak “Çözümün adresi İmralı” ifadelerini kullandı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı işaret eden bir diğer parti ise HDP’nin yancısı DBP oldu. Anayasa Mahkemesi’nin HDP kapatılsın iddianamesini kabul etmesinin ardından HDP’nin terörle bağlantısının olmadığını savunan Kılıçdaroğlu'nun, gelen bu İmralı açıklamasının ardından ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu.

CHP ile HDP arasında Kürt sorunu tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için çekilen bir belgeselde Kürt sorunu için meşru organın HDP olduğunu ifade etmiş ve adeta HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi olarak ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından HDP ve DBP'den de yanıt geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap olarak "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullandı.

Yine HDP'nin kardeş partisi DBP'den yapılan açıklamada da "Kürt sorununun demokratik çözümünün esas muhatabı sayın Öcalan'dır. Bu gerçekliğin dışındaki tüm arayışlar sonuç vermediği gibi aksine sorunu derinleştirmiştir" şeklinde bir destek geldi.

Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşru organ olarak gördüğü HDP adres olarak İmralı'yı gösterdi. Bugün gerçekleşecek olan MYK'dan sonra HDP'nin İmralı çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ SAVUNDU: ONLAR TERÖRİST DEĞİL

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada Anayasa Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vermişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin terör örgütleriyle bağlantılandırılmasını doğru bulmadığını söylemiş şu ifadelere yer vermişti:

Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz.