Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması partideki tecavüz skandallarını örtbas etme çabası

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili “Aday olabilirim” ifadelerini kullanmıştı. Parti içindeki taciz ve tecavüzler hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu’nun adaylık sözleri A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Hiçbir dayanağı olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast iddiası ve CHP içerisindeki taciz, tecavüz skandallarının konuşulduğu şu günlerde Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla suni gündem mi oluşturmaya çalışıyor? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası gözler Millet İttifakı'nın diğer üyelerine çevrilmiş durumdaydı. Zira Muharrem İnce'nin de CHP'den bazı isimlerle görüştüğü biliniyordu. CHP, İyi Parti, HDP, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül…

Göründüğü üzere AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı karşısındaki tablo oldukça karışık. Peki önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo ortaya çıkacak ve bunun Ankara'daki yansımaları nasıl olacak?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir detaya dikkat çeken Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla partisindeki art arda patlak veren skandalları perdelemeye çalıştığını ifade etti.

CHP İÇİNDEKİ PROBLEMLERİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR

CHP'nin yeni ve farklı bir siyasal iletişim yöntemi oluşturduğuna dikkat çeken Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamalarını şöyle değerlendiriyor:

Bir tür ayağına sıkma ya da iletişim hatası gibi algılandı ancak CHP kendine göre bir gündem oluşturmayı ve o gündem etrafında tartıştırmayı başarıyor. CHP sistematik olarak içindeki problemleri bastırmak için -İBB'deki suikast iddiasıyla başlayan taciz ve tecavüz skandalları baskılamaya çalışan ve Türk ordusu için kullanılan skandallar ifadeler karşısında oluşan kamuoyu algısını dağıtmak için- kullandığı enstrümanlar var. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçim son seçimi olacak sözüm, bu ülkede girebileceği başka bir seçim olamayacağı manasında önemli. Sol siyasetin ciddi sorgulamaya tabii olacağına inanıyorum. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün çıkışları için Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. O sözlerin hiçbirinin gerisini getiremedi. CHP'deki siyaset biçimi bugün içine düştüğü açmaz nedeniyle çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyor. Umarız ki bu hareketler sayesinde Türkiye'yi yönetmeye talip rekabetçi bir sosyal demokrat partinin çıkmasına vesile olur. Böylelikle kutuplaşma algısının kırılması anlamında hayırlı olur.