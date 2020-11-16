Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa' yalanı CHP kanalına TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

Her gün bir iddiası yalanlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin Anayasa için görüştüğü iddialarını “Asla söz konusu olmadı. Hayretle izliyorum” cümleleriyle yalanladı. Oysa aynı Kılıçdaroğlu’nun 21 Haziran 2018’te CHP’nin finansal desteğiyle yayın yapan Tele1 Televizyonunda “Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu” dediği ortaya çıktı.