Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı! Ziyarete gittiği ailenin kaçak olarak elektrik kullanımı olduğu tespit edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği 26 Nisan saat:13.00'de kesildi. Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. 29 Nisan tarihinde (bugün) sabah saat:10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Taflan ailesine ziyarette bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.



29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği borcunu ödemediği gerekçesiyle 26 Nisan saat:13.00'de kesildi.

Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Nisan tarihinde Taflan ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi ve sonrasında evde kaçak olarak elektriğin olduğu tespit edildi. Ziyaret sırasında kaçak olarak elektriğin kapatıldığı öğrenildi.

29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte ise Dağıtım Şirketinin izni dışında kullanıcı tarafından kaçak olarak tekrar elektriğin bağlandığı ve şuanda bile evde elektrik olduğu ancak kaçak olarak elektirk kullanımı olduğu tespit edildi.



3 GÜNDE 18 KİLOWATTSAAT KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIŞ

Taflan ailesinin 26 Nisan saat:13.00 ila 29 Nisan saat:10.00 arasında 18 kilowattsaat elektrik tükettiği öğrenildi. CHP tarafından yapılan paylaşımlarda Taflan ailesinin evinin elektriğinin 10 gün önce kesildiği iddia edilmişti. Kullanıcının kaçak elektrik borcu nedeniyle 26 Nisan'da saat: 13.00 sıralarında enerjinin kesildiği görüldü.