Kılıçdaroğlu'ndan sonra İmamoğlu'nu da patlatan Atatürk Havalimanı sözleri... Zamanında kendileri de istemiş!

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden kirli bir provokasyona imza atan CHP'nin şovu yine kısa sürdü.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi çalışmaları üzerinden algı operasyonuna soyundu. İmamoğlu, "Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz" dedi.



KENDİ YEŞİL ALAN İSTEMİŞ! ALGIYI PATLATAN O SÖZLER

2019 seçimlerinden önce Atatürk Havaalanı'nın bulunduğu yerin ne şekilde kullanılacağı sorusunu cevaplayan İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu, boşalacak olan bölge için önceliklerinin yeşil alan olduğunu açıklamıştı.



İmamoğlu, "Özellikle havacı uzmanlarla konuşmak şartıyla, bizim için en çok ihtiyacımız olan şey yeşil alan. Mevcut yapılar var orada onlar da son teknolojiye bilime katkı sunacak, tekno-kent tarzında alana katkı sunacak projeler bizim önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU DA KENDİNİ YALANLADI

Daha önce bürokrat ve memurları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yatırımcı ve müteahhitleri hedef aldı.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirdi.

"YEŞİL ALAN BİZİM PROJEMİZDİ"

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."