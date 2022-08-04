Kılıçdaroğlu ve yuvarlak masa ortaklarından KHK'lılara göreve iade sözü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği yuvarlak masa etrafından bir araya gelen Millet İttifakı'nda FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara verdiği 'göreve iade' sözü tüm tepkileri üzerine çekerken konuya ilişkin İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin açıklamaları da mevcut. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ın tepki çeken kararı tahliye edilen ve annesi Melek Çetinkaya'nın FETÖ'ye dizdiği methiyler ile gündem olan Taha Furkan Çetinkaya, Meclis'te Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.