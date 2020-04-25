Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!

25.04.2020 22:31

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahını fotoğraflaması talimatını partisinin verdiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Kaftancıoğlu’nun zıttı açıklamalarda bulunarak, “Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme yok” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamalarda bulunması “Hanginiz yalancısınız?” dedirtti.