Haberler Video Haber Videoları Kılıçdaroğlu unutsa da arşiv unutmaz: Gençlerin bursu iptal edildi, vekil seçilmelerine karşı çıkıldı

Kılıçdaroğlu unutsa da arşiv unutmaz: Gençlerin bursu iptal edildi, vekil seçilmelerine karşı çıkıldı

Kılıçdaroğlu unutsa da arşiv unutmaz: Gençlerin bursu iptal edildi, vekil seçilmelerine karşı çıkıldı
02.07.2021 04:26
Ana Sayfa 01:28
Kılıçdaroğlu yine çelişti
Ana Sayfa 01:44
Taksit sayılarına ayar!
Ana Sayfa 01:48
Jeff Bezos ile uzaya giden en...
Ana Sayfa 00:29
Bozkır Arslanı Celaleddin 7....
Ana Sayfa 00:39
Kaldırımdaki çöp kutusunu...
Ana Sayfa 00:38
'Kaynar su gibisin' Seda...
Ana Sayfa 01:50
Elif Çakal'ın sır ölümüyle...
Ana Sayfa 02:00
3. doz aşı randevusu nasıl...
Ana Sayfa 03:48
Nur Tuğba Namlı'dan taciz...
Ana Sayfa 08:31
Fenerbahçe'nin yeni teknik...
Ana Sayfa 01:10
TFF'den flaş seyirci kararı!
Ana Sayfa 02:35
Tosuncuk teslim oldu!...

Son zamanlarda gençlere yönelik bir algı yapma girişiminde bulunarak 'Demokrat Amca'cılık oynayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmasını arşivdeki kirli dosyalar bozdu. Kılıçdaroğlu'nun partisi binlerce öğrencinin faydalandığı bursu Anayasa Mahkemesine açtığı dava sonucu iptal ettirmişti. Aynı CHP, gençlerin milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı çıkmıştı.


A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında kendisini 'Gençlerin Demokrat Amcası' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmasını arşivdeki kirli dosyalar bozdu.

Kılıçdaroğlu, döneminde CHP'nin belediyelerden binlerce yükseköğretim bursu alan öğrencinin desteğini Anayasa Mahkemesine başvurup iptal ettirmişti. Aynı CHP gençlerin milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı çıkmıştı.

"CHP GENÇLERİ SİYASETTEN SOĞUTUYOR"

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

31 yaşında genç bir vekil olarak Meclis'te olduğuna dikkat çeken Özboyacı: "Türkiye'nin en büyük potansiyeli genç nüfusu, şunu gözden kaçırıyor muhalefet, gençlere ulaşmak istiyorsanız onlara gerçek ve somut şeyler önermelisiniz. Ben 31 yaşında bir genç olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye'de gençler dünyaya çok açıklar, kendilerini geliştirmeye çok açıklar. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu niteliksiz muhalefet. Ben bugüne kadar 18-19 yıldır CHP'nin eller tutulur, vatanda millete faydalı bir tane fikir ve projesini hatırlamıyorum. Bize somut, gelecekte vaad edecek bir proje sunamıyorlar. Bizi o kadar yalan stratejileriyle boğuyorlar ki gençleri siyasetten soğutuyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları