Kılıçdaroğlu tefeci dediklerinden para dilendi: "Buldum" dediği miktar yalan çıktı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu icazet turunun yeni durağında Londra'ya gitti. Londra'da tefeci dediği gruplarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "parayı buldum" diyerek 5 trilyon dolarlık bir kaynak bulduğunu söylemişti. Ortaya çıkan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun Londra'da görüştüğü The Creator Fund'un, milyarlarca dolar hükmetmesi bir yana verdikleri destekler ancak 100 bin ile 700 bin Sterlin arasında değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ikinci kuruluş olan Entrepreneur First'ün hükmettiği para miktarı ise yalnızca 2.4 milyar Dolar. Fon şirketlerinin yönetimin yapısı da dikkat çekiyor. Arka planda Muhafazakar Parti tarafından desteklenen yöneticilerin ön plana çıktığı şirketler, paravan olarak yaptığı görüşmelerle küresel ekonomi ve siyasi güçlere mesaj göndermeyi tercih ediyor.