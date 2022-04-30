Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık kavga!

2023 seçimleri öncesinde 6'lı masada kopuşlar başladığı gibi parti içi kavga ve çekişmeler de eksik olmuyor. Bu kavgaların en büyüğü şüphesiz CHP'de!



Baş aktörleri ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. İkili aylardır gerek karşılıklı açıklamalarla gerek yandaşlarının beyanlarıyla birçok kez restleşti.



Dozu artan kavga dün en sert noktasına ulaştı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık bir kavga yaşandı.



Ayrıntıları Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı. Övür'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:



Önce İmamoğlu herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: "Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor."

Birileri farklı yorumlasa da sözün hedefindeki kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve ilk cevap da ondan geldi:



"Ya bana katılın ya da önümden çekilin."

İmamoğlu paraları akıttıkça o sayılar giderek artıyor. Rüzgâra göre yön değiştirenlerin sayısı da hiç az değil. Grup ve MYK'dan Engin Özkoç ve Veli Ağbaba gibi birkaç isimden başka Kılıçdaroğlu'nun çevresinde kimse yok. Parti içinde adı "Çakma Pavarotti"ye çıkan Özgür Özel ise açık açık "Adayımız genel başkan" diyemediği gibi açık açık genel başkanlık peşinde koşuyor.



Kılıçdaroğlu'nu asıl çılgına döndüren bu tablo... Kendi eliyle Beylikdüzü'nden çıkarıp aday yaptığı kişi şimdi onun önüne çıkıyor. Bu yüzden sertleşti ve sadece iktidara karşı değil, parti içine yönelik de "kavgayı" yükselteceğinin işaretini verdi. İlk kavga edeceği kişi de İmamoğlu... Onun ilk adımını da dün attı.

Dün normalde saat 10.00'da İstanbul CHP İl'in bir toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu, saat 09.00'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlik de İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu.

Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri, bu açıdan bir işaret olacak.

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